Москвичам назвали доступные в электронной медкарте документы

Доступные в электронной медкарте документы назвали «Мосленте» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. С помощью сервиса можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, выписками из стационаров, историей вакцинаций, результатам обследования в павильонах «Здоровая Москва», а также с результатами пройденных исследований — КТ, МРТ, флюорографии и других.

«В электронной медицинской карте можно ознакомиться с выписанными действующими рецептами, данными о выданных больничных листах и о вызовах скорой помощи. Горожанам предоставлена возможность самостоятельно добавлять и скачивать документы из медкарты, затем распечатывать их, отправлять по электронной почте или через мессенджеры», — сообщили в ведомстве.