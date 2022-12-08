Москвичам назвали доступные в электронной медкарте документы
Доступные в электронной медкарте документы назвали «Мосленте» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. С помощью сервиса можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, выписками из стационаров, историей вакцинаций, результатам обследования в павильонах «Здоровая Москва», а также с результатами пройденных исследований — КТ, МРТ, флюорографии и других.
«В электронной медицинской карте можно ознакомиться с выписанными действующими рецептами, данными о выданных больничных листах и о вызовах скорой помощи. Горожанам предоставлена возможность самостоятельно добавлять и скачивать документы из медкарты, затем распечатывать их, отправлять по электронной почте или через мессенджеры», — сообщили в ведомстве.
В медкарте можно мониторить жизненно важные показатели организма, внося данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови.
Информация для пациентов в карте разделена на 16 разделов: «Моя диспансеризация в парке», «Мои приемы в поликлинике», «Мои рецепты», «Мои анализы», «Мои исследования», «Мои выписки из стационара», «Мои прививки», «Мои тесты на COVID-19», «Моя скорая помощь», «Мои настройки», «Мои больничные», «Мои данные», «Мои справки», «Мой дневник здоровья», «Моя семейная история» и «Мои загруженные документы». Просматривать данные о своем здоровье и здоровье своих детей можно без посещения поликлиники, кроме того, их можно дополнять самостоятельно.
«Функционал электронной медицинской карты постоянно расширяется, чтобы москвичам было комфортнее заботиться о своем здоровье, быть в курсе диагнозов, рекомендаций врачей, результатов исследований», — заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что москвичи стали чаще пользоваться электронной медкартой в смартфоне. Доступ к своей карте, а также картам своих детей нужно открыть на городском портале mos.ru, объяснили в Депздраве.