Почти тонну нелегального камчатского краба нашли в Москве

Найдена почти тонна нелегального камчатского краба, который перерабатывали в цехе в подмосковном Долгопрудном и продавали в ресторанах и кафе Москвы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Изъято более 900 килограммов камчатского краба без специальной маркировки стоимостью свыше 21 миллиона рублей. Показано видео, на котором в квартире укладывают на пол подозреваемого в изготовлении и продаже краба, и вскрывают контейнер с партией морепродукта.

Краба передали на ответственное хранение представителям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству для проведения экспертиз. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в одном из московских ресторанов нашли пасту за 34,7 тысячи рублей. Спагетти рассчитано на две персоны, указано в меню. Таким образом, одна порция обойдется в 17 350 рублей. При этом стоимость других видов пасты, в том числе с креветками или камчатским крабом, не превышает четырех тысяч рублей.