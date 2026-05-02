В Москве обнаружили пасту за несколько десятков тысяч рублей

В одном из московских ресторанов продают пасту за 34,7 тысячи рублей. На позицию в меню заведения, подробности о котором не раскрываются, обратил внимание Telegram-канал «Москва сейчас».

Спагетти рассчитано на две персоны, указано в меню. Выходит, что порция на человека обойдется в 17 350 рублей. При этом стоимость других видов пасты, в том числе с креветками или камчатским крабом, не превышает четырех тысяч рублей.

«За 34 700 можно упиться», «У богатых свои причуды», «Макарошки дома отварить, да креветочек чуток. Не хуже получится и в разы дешевле», — написали пользователи мессенджера.

