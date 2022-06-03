Режиссер фильмов в стиле хоррор рассказала о подарках от творческих друзей

О необычных подарках, которые делают ее творческие друзья рассказала «Мосленте» режиссер фильмов в стиле хоррор, видеохудожница, сценарист и режиссер популярной программы на телеканале Муз-ТВ Диана Галимзанова.

Например, это шпага, которая стала для Галимзановой талисманом. Ее «на счастье» подарила режиссеру актриса Екатерина Дар. «Мы с ней записывали у меня дома фальшивый блог про любимое оружие. Катя — профессиональная фехтовальщица. Она рассказала мне про шпагу, а потом решила оставить ее здесь», — объяснила она.

В квартире у режиссера еще много вещей, подаренных представителями современного искусства. Например, картина «Челмедведосвин» досталась ей от художницы Кати Лифеншталь, а дизайнерская вязаная игрушка — от Ильи Романова. А художница Ирина Морщагина написала необычный портрет Галимзановой, который стал украшением гостиной режиссера.

Ранее уроженка Таджикистана российская певица Манижа высказалась об определении «настоящий москвич».