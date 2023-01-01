Переехавший в Америку блогер перечислил популярные новогодние подарки в США

Популярные новогодние подарки в США перечислил «Мосленте» переехавший в Америку блогер, соучредитель компании A&K American Educational Consulting, эксперт по поступлению на языковые курсы Антон Наянзин. По его словам, американцы начинают готовиться к зимним праздникам уже после Дня благодарения, отмечаемого в ноябре — именно тогда в магазинах наступает Черная пятница.

Более 60 процентов жителей США выбирают подарки онлайн. В топ популярных категорий входят одежда, украшения и техника. Кроме того, американцы часто презентуют друг другу подарочные сертификаты. «Здесь очень распространены так называемые ваучеры с определенным депозитом. Они продаются в любом супермаркете и часто образуют целые отделы. Зайдя за продуктами, вы можете прикупить в подарок такие ваучеры для всех по вкусу», — объяснил Наянзин.

Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries назвали самые популярные у россиян подарки на Новый год. В топ востребованных товаров вошли планшеты, кофейные наборы, кружки и постельное белье.