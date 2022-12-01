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02:30, 01 декабря 2022
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Подольская выложила в сеть «подарочный» танец для Преснякова

Подольская выложила в сеть «подарочный» танец для Преснякова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эротический «подарочный» танец для своего супруга, певца Владимира Преснякова-младшего исполнила и выложила в день годовщины их отношений в запрещенную в РФ социальную сеть Instagram, принадлежащую американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Подольская.

«Этот танец я посвящаю своему любимому, с которым вот уже 17 лет чувствую себя абсолютно счастливой, любимой и свободной. Ведь любовь — это гармония», — подписала ролик артистка. В кадре она запечатлена в похожем на сорочку красном шелковом платье с разрезом на бедре.

Фолловеры звезды бурно отреагировали на увиденное. Многие упрекнули Подольскую за демонстрацию слишком личной видеозаписи. «Танец посвящен любимому, а увидели все… Не каждому мужу понравилось бы такое», «Перебор с показухой», — заметили они.

Отреагировал на ролик и сам Пресняков. «Любимая, следующий танец с меня!» — пообещал он.

Ранее пользователи сети оценили фигуру 40-летней Подольской в купальнике. Звезда прогулялась по побережью Персидского залива в Дубае.

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