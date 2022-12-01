Подольская выложила в сеть «подарочный» танец для Преснякова

Эротический «подарочный» танец для своего супруга, певца Владимира Преснякова-младшего исполнила и выложила в день годовщины их отношений в запрещенную в РФ социальную сеть Instagram, принадлежащую американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Подольская.

«Этот танец я посвящаю своему любимому, с которым вот уже 17 лет чувствую себя абсолютно счастливой, любимой и свободной. Ведь любовь — это гармония», — подписала ролик артистка. В кадре она запечатлена в похожем на сорочку красном шелковом платье с разрезом на бедре.