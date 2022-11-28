Пользователи сети оценили фигуру 40-летней Подольской в купальнике

Известно, что Подольская вместе с родственниками сейчас отдыхает в Дубае. Певица и ее сестра-близнец Юлиана регулярно делятся кадрами из отпуска в соцсетях.

Ранее фигуру в купальнике показала отдыхающая на Мальдивах жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Ее поклонники увиденное оценили.