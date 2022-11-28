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22:33, 28 ноября 2022
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Пользователи сети оценили фигуру 40-летней Подольской в купальнике

Пользователи сети оценили фигуру 40-летней Подольской в купальнике
Кадр: @nataliapodolskaya

Фигуру в купальнике показала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 40-летняя певица, жена певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская. Пользователи сети увиденное оценили.

«Смотреть можно бесконечно», «Красотка», «Наташка-милашка», «Богиня», — написали юзеры под опубликованной артисткой видеозаписью.

Известно, что Подольская вместе с родственниками сейчас отдыхает в Дубае. Певица и ее сестра-близнец Юлиана регулярно делятся кадрами из отпуска в соцсетях.

Ранее фигуру в купальнике показала отдыхающая на Мальдивах жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Ее поклонники увиденное оценили.

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