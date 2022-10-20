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04:28, 20 октября 2022
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Россияне определили лучший подарок от работодателя

Россияне определили лучший подарок от работодателя
Фото: Uneebo Office Design / Unsplash

Лучший подарок от работодателя определили участники исследования, проведенного сервисом hh.ru и компанией AIBY. По результатам опроса, имеющимся у «Газеты.Ru», россияне больше всего хотят получить в подарок полный анализ состояния здоровья.

«Диагностика, анализы крови на гормоны и микро-, макроэлементы, генетическая консультация, факторы риска или консультация нутрициолога стали самыми желаемыми бонусами от компании-работодателя», — говорится в сообщении.

При этом такой бонус оказался наиболее важен для женщин. Чаще всего такой вариант выбирали специалисты по управлению персоналом, маркетологи, рекламщики и топ-менеджеры. Меньше всего такой подарок оказался нужным юристам.

В топ-3 лучших подарков от работодателя также вошли сертификат на программу антивыгорания и поддержки ментального здоровья (выбрали 27 процентов респондентов) и подарочная сессия с психотерапевтом (14 процентов). Самыми непопулярными подарками опрошенные назвали сертификат на квест (3 процента) и канцтовары (2 процента).

Ранее в изучении соцсетей при найме призналась почти половина (41 процент) российских работодателей.

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