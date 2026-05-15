Поддельными миграционными картами торговали в московском ресторане

В Москве раскрыли ОПГ, которая торговала поддельными документами для мигрантов, сообщили в СК по столице.

По версии следствия, продажу документов для иностранцев (уведомление о прибытии иностранного гражданина, миграционную карту и другие), которые находились в России незаконно, организовали не позднее декабря 2025 года. Их продавали в магазине на улице Щепкина и ресторане на Кронштадтском бульваре.

Задержаны семеро подозреваемых — сотрудники магазина и ресторана. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Ищут и других участников ОПГ. Дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции».

В апреле более 240 мигрантов доставили в полицию в Москве после рейда.