Опубликовано 15 мая 2026, 11:30
Поддельными миграционными картами торговали в московском ресторане
В Москве раскрыли ОПГ, которая торговала поддельными документами для мигрантов, сообщили в СК по столице.
По версии следствия, продажу документов для иностранцев (уведомление о прибытии иностранного гражданина, миграционную карту и другие), которые находились в России незаконно, организовали не позднее декабря 2025 года. Их продавали в магазине на улице Щепкина и ресторане на Кронштадтском бульваре.
Задержаны семеро подозреваемых — сотрудники магазина и ресторана. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Ищут и других участников ОПГ. Дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции».
В апреле более 240 мигрантов доставили в полицию в Москве после рейда.