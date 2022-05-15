Худрук московского театра вспомнил о наказаниях за подглядывание в годы СССР

О наказаниях за подглядывание в годы СССР в ходе беседы с «Мослентой» вспомнил режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Я сформировался в Советском Союзе! Там меня учили быть честным, не подглядывать и не подслушивать. А сегодня подглядывание за кем-то и выкладывание этого в сеть стало нормой. Честно сказать, у меня это в голове не умещается», — признался Грымов.

Режиссер искренне не понимает, для чего, с какой целью современные люди делают это. Он рассказал, что в его юности за подобное били в лицо. «Человек ходит неделю с разбитой губой и понимает, что подслушивать нельзя», — объяснил собеседник «Мосленты».

Ранее Грымов назвал лучшее место для общения с близкими по духу людьми.