Ногу фигуриста Романа Костомарова начали готовить к протезированию, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, по информации собеседника, в ближайшее время врачи столичной больницы планируют подготовить к протезированию и обе руки олимпийского чемпиона. Источник отметил, что сейчас спортсмен чувствует себя нормально, делает физические упражнения под наблюдением инструктора и работает с психологом.

Ранее стало известно, что Роману Костомарову провели очередную операцию, сформировав культю ноги для дальнейшего протезирования.