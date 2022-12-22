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16:34, 22 декабря 2022
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В программе Мясникова назвали правила подготовки организма к праздникам

В программе Мясникова назвали правила подготовки организма к праздникам
Фото: Eugene Zhyvchik / Unsplash

Правила подготовки организма к праздникам назвал врач-терапевт Алексей Жито в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Прежде всего, он посоветовал перейти на полезные продуты без ограничения калорийности.

«Если мы сильно ограничиваем калорийность пищи, наш организм вступает в адаптивный стресс: он начинает экономить калории. Как только на Новый год мы начинаем объедаться, то быстро обрастаем массой тела», — пояснил эксперт. Он порекомендовал есть больше овощей, фруктов, белковых и цельнозерновых продуктов, а также исключить «пустые» калории: газировки, десерты и снэки.

Жито сообщил, что для здоровья полезны зеленый чай и кофе. «Они содержат большое количество антиоксидантов и защищают печень», — сказал он. В день можно выпивать несколько чашек зеленого чая.

Снизить уровень сахар в крови после еды помогает любая физическая активность. Поэтому терапевт посоветовал обязательно гулять и дышать свежим воздухом после обильной трапезы.

Ранее срок хранения новогодних салатов назвала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она порекомендовала съедать праздничные блюда в день их приготовления.

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