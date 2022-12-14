Нутрициолог рассказала о подготовке организма к новогоднему застолью

О грамотной подготовке организма к новогоднему застолью рассказала «Мосленте» нутрициолог Анастасия Разбойникова. Проще пережить этот «пир горой», если позаботиться обо всем заранее, подчеркнула она.

«При переедании и избытке алкоголя прежде всего страдает печень. Я рекомендую за две недели до праздника начать пить минеральную воду — например, "Ессентуки 17" или "Донат магния". За 20-30 минут до каждого из основных приемов пищи принимайте по одному стакану. Для обеспечения желчегонного эффекта вода должна быть без газов и комнатной температуры», — посоветовала специалист. Единственное противопоказание, по ее словам, — камни в желчном пузыре.

Продумывать новогоднее меню нужно максимально тщательно, а в магазин идти с заранее составленным списком продуктов, продолжила Разбойникова. «Не покупайте сладости с трансжирами и те, где есть маргарин под любым названием — растительный жир, гидрогенизированный жир, спред. Пусть маслосодержащиие продукты остаются на полке магазина», — предложила она.

Нутрициолог порекомендовала не готовить «тазиками». «Лучше сделать что-то свежее, чем еще несколько дней доедать прошлогодние салаты», — сказала она.

«Если вы планируете в течение всех праздников традиционно кочевать из-за стола к столу и переживаете, что ничего полезного в гостях вам не предложат, идите туда сытыми. В ходе вечеринки можно больше общаться, чем есть», — заметила собеседница «Мосленты».

Для более тщательной подготовки организма к застольям Разбойникова посоветовала обратиться к личному нутрициологу или врачу. «Общих рекомендаций по приему БАДов быть не может. Каждый организм индивидуален, поэтому пищевые добавки и витамины должны назначаться под наблюдением личного специалиста, которому известны противопоказания конкретного человека», — объяснила она.

Ранее алгоритм действий для похудения перед Новым годом привел известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Следим за сном, хорошо спим, гуляем, стараемся не нервничать», — посоветовал он.