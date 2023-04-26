Работников Wildberries поймали на подмене золотых украшений в Москве, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса. Оригинальные изделия сотрудники пунктов выдачи (ПВЗ) меняли на обычную бижутерию.

По имеющейся информации, сотрудники меняли дорогие изделия на пластмассовые при возврате товаров на склад с пунктов выдачи. Кроме того, злоумышленники украли свыше тысячи других товаров, прибывших на ПВЗ, среди которых были обувь и электроника. По предварительным данным, ущерб от действий правонарушителей составил несколько миллионов рублей.

В настоящий момент служба безопасности интернет-магазина разбирается в обстоятельствах случившегося. С мошенниками уже расторгли договоры франшизы и подали на них заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе уточнили, что покупатели от действий аферистов не пострадали.

Ранее суд признал незаконным требование Wildberries взимать с клиентов оплату за брак.