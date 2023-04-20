19:28, 20 апреля 2023
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Суд признал незаконным требование Wildberries взимать с клиентов оплату за брак
Суд признал незаконным требование Wildberries взимать с покупателей оплату за брак.
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com
Подольский городской суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries взимать с покупателей оплату за бракованные товары, сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.
По имеющимся данным, клиенты маркетплейса массово жаловались на то, что им приходится оплачивать возврат товара ненадлежащего качества. Сейчас решение суда ожидает вступления в законную силу. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту начисления штрафов работникам Wildberries.