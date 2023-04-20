Суд признал незаконным требование Wildberries взимать с клиентов оплату за брак

Подольский городской суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries взимать с покупателей оплату за бракованные товары, сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

По имеющимся данным, клиенты маркетплейса массово жаловались на то, что им приходится оплачивать возврат товара ненадлежащего качества. Сейчас решение суда ожидает вступления в законную силу. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту начисления штрафов работникам Wildberries.