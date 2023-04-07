Названа цена лечения изрезанной в школьном туалете в Подмосковье девочки

Цена лечения изрезанной сверстницей в школьном туалете в подмосковных Химках девочки называет Mash. По данным канала, реабилитация ребенка обойдется в 10 миллионов рублей.

Родители школьницы подали судебный иск на образовательное учреждение. Они требуют выплатить 20 миллионов рублей за причиненный моральный ущерб, однако ни школа, ни родители нападавшей девочки не хотят участвовать в лечении пострадавшей.

Издание сообщает, что пережившая нападение девочка после случившегося была в школе всего раз, но для нее это оказалось слишком тяжело. Пострадавшую перевели на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что родители изрезанной девочки вместе с юристом собрали чеки, доказывающие траты на лечение ребенка в размере 30 тысяч рублей.