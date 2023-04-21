Подмосковные коммунальщики положили асфальт вокруг машины и попали на видео
Химкинские коммунальщики положили асфальт вокруг машины.
Работники коммунальной службы в подмосковных Химках положили асфальт вокруг машины и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».
Кадры были сделаны на Молодежной улице. Несколько работников уложили асфальт вокруг припаркованного у жилого дома автомобиля. При этом не сообщается, пытались ли коммунальщики найти автовладельца и сообщить ему, что на месте припаркованной машины планируются проводить работы.
Мнения пользователей сети по поводу этой ситуации в комментариях разделились. Одни принялись осуждать действия сотрудников ЖКХ, написав, что они халтурно выполняют свою работу. Другие, напротив, выразили недовольство по отношению к владельцу авто, отметив, что он поставил свою машину в неположенном месте.
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