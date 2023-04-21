Подмосковные коммунальщики положили асфальт вокруг машины и попали на видео

Работники коммунальной службы в подмосковных Химках положили асфальт вокруг машины и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».

Кадры были сделаны на Молодежной улице. Несколько работников уложили асфальт вокруг припаркованного у жилого дома автомобиля. При этом не сообщается, пытались ли коммунальщики найти автовладельца и сообщить ему, что на месте припаркованной машины планируются проводить работы.