Танец московского коммунальщика попал на видео и развеселил россиян

Танец работника коммунального хозяйства на одной из московских улиц попал на видео. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Что там в Москве?», развеселил россиян.

«Молодцы! Потом поменяются», «Когда душа хочет петь и играть, а не вот это вот все», «У них тоже весна, тепло, настроение», «Ну хоть к прохожим не пристает», «Прикольно лабает на лопате», — прокомментировали юзеры.