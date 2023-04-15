16:24, 15 апреля 2023
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Танец московского коммунальщика попал на видео и развеселил россиян
Коммунальщик станцевал перед коллегой и развеселил россиян.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Танец работника коммунального хозяйства на одной из московских улиц попал на видео. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Что там в Москве?», развеселил россиян.
«Молодцы! Потом поменяются», «Когда душа хочет петь и играть, а не вот это вот все», «У них тоже весна, тепло, настроение», «Ну хоть к прохожим не пристает», «Прикольно лабает на лопате», — прокомментировали юзеры.
На кадрах видно, как во время работ по благоустройству улицы, один из коммунальщиков танцует с лопатой в руках напротив своего коллеги, который занят работой по укладке плитки.
Ранее танец работника ЖКХ в одном из столичных дворов попал на видео. Увиденное развеселило пользователей сети.