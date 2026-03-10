Подмосковные врачи спасли ребенка весом 1750 граммов

В Щелковском перинатальном центре врачи в течение 40 дней стабилизировали жизнь недоношенного младенца, родившегося в весе 1750 граммов. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Мальчик родился раньше срока — на 32-й неделе. С самого начала подмосковные медики поддерживали дыхание малыша и следили за работой жизненно важных функций его организма.

«Малыш выхаживался в кувезе, где получал необходимое питание и круглосуточный уход. Врачи следили за его состоянием и корректировали терапию, чтобы помочь окрепнуть. Позже ребенка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения и реабилитации», — поделилась подробностями заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина.

По ее словам, рождение каждого такого «торопыжки» — это настоящий вызов для перинатального центра. Медики отлично справились со своей задачей — к настоящему моменту ребенок весит уже 2300 граммов, его благополучно выписали вместе с матерью.

