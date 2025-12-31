Подмосковный врач предупредила об опасности новогодней традиции

Новогодняя традиция пить шампанское с бумажным пеплом вредно для здоровья. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Красногорской больницы Екатерину Сысоеву пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Врач предупредила, что новогодний ритуал может иметь неприятные последствия для желудка. «Сгоревшая бумага — это далеко не безобидный „пепел удачи“. В ней остаются микрочастицы сажи, смол, а также химические компоненты самой бумаги: остатки чернил, отбеливателей, клеевых составов. При нагревании некоторые из этих веществ могут разлагаться на токсичные фрагменты», — объяснила специалистка.

Сочетание таких частиц с алкоголем представляет особую опасность, так как шампанское или игристое вино могут усилить раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. Это, в свою очередь, чревато неприятными симптомами: от легкой тошноты до болей в животе.

Для людей с проблемами ЖКТ риск обострения значительно возрастает.

Ранее аллерголог рассказала о главных опасностях подготовки к Новому году.