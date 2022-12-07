Подольская опубликовала ролик в платье с разрезом
В белом праздничном платье показала себя в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Подольская.
«Врываемся в режим "Елки"», — подписала опубликованный ролик артистка. В кадре она уверенно идет вперед, а затем кружится, демонстрируя свой наряд с разрезом от бедра.
Увиденное восхитило пользователей сети. «Какая фигура! Красота нереальная!», «Бомбическое платье! Ну и подача ваша — сама женственность», «Платье потрясающее, выглядит комфортным и мягеньким», «Ого, глаз не оторвать», — написали юзеры.
Некоторые подписчики упрекнули Подольскую за чрезмерную откровенность. «Зачем платье поднимать? Все видно аж…», «Красивая девочка, мама двоих детей, муж гениальный… Но зачем постоянно показывать свои трусы?» — заметили они в комментариях. Несколько человек добавили, что прежде певица вела себя намного скромнее.
Ранее Подольская показала себя в пижаме и без макияжа. Звезда объяснила, что ее младший сын Иван проснулся в шесть утра и разбудил родных.