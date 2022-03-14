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Замдиректора Ginza Project оценила подорожание еды в ресторанах

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Замдиректора Ginza Project оценила подорожание еды в ресторанах
Фото: Dave Photoz / Unsplash

Бывший замдиректора ресторанного холдинга Ginza Project, создательница и хозяйка точек общепита The Y, «Полет», «От и до» Кира Байбакова оценила ситуацию с подорожанием еды в ресторанах. Своими наблюдениями она поделилась с «Мослентой».

«Спад больше всего коснулся премиум-сегмента. Удар серьезный: прекращаются поставки продуктов, рыбы, морепродуктов из Японии, например. То, что возят наши, уже выросло в цене», — рассказала эксперт. Однако, по ее словам, изменения не так сильно коснулись более демократичных заведений. Байбакова рассказала, что в одном из ее ресторанов выручка даже выросла по сравнению с январем текущего года.

Ресторатор добавила, что собирается пересматривать цены и выводить из меню некоторые виды рыб. По ее словам, на них в любом случае не было «сумасшедшего» спроса. «Важнее другое: сохранение расценок на газ и электричество. Если они не вырастут, то коммуналка останется на прежнем уровне. А ведь именно она — наряду с арендной платой и зарплатой сотрудникам — составляет ощутимую часть расходов любого кафе и ресторана и во многом определяет цену на позиции в меню», — пояснила Байбакова.

Ранее ресторатор Илья Тютенков назвал самое активное место столицы с точки зрения владельцев общепита.

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