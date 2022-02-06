Названо самое «ресторанное» место Москвы

Ресторатор Илья Тютенков назвал самое активное место столицы с точки зрения владельцев общепита. О нем он рассказал в интервью изданию «Москвич Mag».

По мнению Тютенкова, таким местом можно считать Патриаршие пруды. «Патрики десять лет назад вызывали у любого ресторатора недоумение, хотя было понятно, что там есть ощущение "как в Европе": миленько, первые этажи», — отметил он. В то же время ресторатор напомнил, что Патриаршие, активно застраивавшиеся в начале прошлого века, изначально были районом доходных домов. «А то здание, где сейчас (ресторан) Marc O’Polo, по большому счету было ПТУ для сервисного персонала, который обслуживал квартиры этих доходников», — рассказал Тютенков.

Ресторатор подчеркнул, что популярные места и «энергетические центры» города имеют свойство меняться. Он заявил, около 15 лет назад это было пересечение Петровского бульвара и улицы Петровки. «Там была жизнь. Сейчас все ушло», — заключил предприниматель.

Ранее пользователи сети вспомнили о забытых столичных ресторанах с богатой историей. В список таких мест вошли «Славянский базар» на Никольской улице, бар «Кружка», работавший в 90-х годах прошлого века в подвалах Печатного двора и и American Bar & Grill в Сивяковом сквере.