Назван самый подорожавший за год продукт в России

Жвачку назвал самым подорожавшим за год продуктом в России РБК со ссылкой на данные Росстата. Ее стоимость с 2022 года выросла на 22,3 процента (с 32 до 39 рублей).

Это рекордный рост цены на продукт за 10 лет, отмечают эксперты. Ранее жвачка дорожала в среднем на 1-3 рубля в год. По словам специалистов, такой резкий скачок цены связан с санкциями.

Исполнительный директор подмосковной кондитерской фабрики «К-Артель», выпускающей жевательную резинку бренда Turbo, Роман Шуваев отметил, что в апреле 2022 года в Россию запретили ввоз типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Кроме того, сама основа для жевательной резинки производится не в России.

Ранее россияне поспорили о стоимости жевательной резинки в советское время. Пользователи сети вспомнили, что раньше ее можно было купить за 50 копеек.