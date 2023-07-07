Подозреваемых в нападении на московского адвоката задержали в Санкт-Петербурге

Два человека задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в нападении на адвоката Елену Пономареву в Москве, сообщает МВД Медиа.

Подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения доставят для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Расследование продолжается.

Утром пятницы, 7 июля, злоумышленники облили Пономареву зеленкой на остановке на Рублевском шоссе. Правозащитница рассказала, что ранее ей уже угрожали, прокалывали шины и обливали краской машину. Она добавила, что обращалась в полицию, но результатов это не принесло.