Подписчики раскритиковали образ Анны Семенович и ее песню

«Ужас какой, чем дальше в лес, тем больше дров», «Какой ужас. Вам только в туалете кричать "занято"», «Почему именно эту песню так часто исполняете? Ведь есть более-менее нормальные. А это ужас какой-то», «Клуша смешная», — написали юзеры.

При этом нашлись и те, кто поддержал исполнительницу, отметив, что наряд из классических жилета и брюк хорошо скорректировал фигуру артистки. «Вам очень идет этот образ. Кажется, что как будто вы похудели на 10 килограммов», «Хорошо подобрали одежду, прям ваше. Стройняшка», — прокомментировали они.

Ранее Семенович раскрыла свою главную фобию. Она пошла к стоматологу, к которому уже неоднократно переносила запись.