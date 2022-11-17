Анна Семенович раскрыла свою главную фобию

Главную фобию раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица Анна Семенович. Она пошла к стоматологу, к которому уже неоднократно переносила запись.

«Накануне снова отменила запись. Трусиха я еще та. Но теперь собрала волю в кулак и иду. Это у меня такой триггер, страх с детства. Помню, как мне однажды очень больно удаляли зуб. Два часа долбили каким-то молотком», — призналась артистка в сторис.

При этом Семенович отметила, что у нее очень хороший врач, который все делает профессионально. «Не боюсь простого лечения, но мне предстоит вырвать зуб, а это мой главный страх», — пожаловалась актриса. Затем певица сняла видео из стоматологического кабинета и назвала его «пыточной комнатой».

Ранее были названы связанные со здоровьем фобии россиян. Подавляющее большинство опрошенных (73 процента) не страдают тяжелыми заболеваниями, но почти каждый второй (47 процентов) испытывает постоянный страх заболеть.