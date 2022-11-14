Сотрудники на удаленке признались в подработке

В подработке призналась значительная часть официально устроенных сотрудников российских компаний в ходе исследования популярного сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек старше 18 лет.

«Удаленные сотрудники подрабатывают в полтора раза чаще чем те, кто трудится на территории работодателя», — подсчитали исследователи. В том, что у них есть подработка, признались 22 процента опрошенных. При этом из работающих в офисе о дополнительном заработке сообщил 21 процент, а из дистанционных сотрудников — 33 процента.

По итогам опроса также стало известно, что чем выше доход респондентов на основном месте, тем больше среди них подрабатывающих. Так, среди получающих до 30 тысяч рублей в месяц подрабатывают лишь 15 процентов, а среди получающих от 80 тысяч рублей и выше — 27 процентов.

Из результатов ранее проведенного опроса стало известно об отношении россиян к зарплатам «в конвертах». О готовности получать «серый» и даже «черный» доход заявили 39 процентов респондентов.