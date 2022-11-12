Стало известно об отношении россиян к зарплатам «в конвертах»

Об отношении россиян к зарплатам «в конвертах» стало известно из результатов проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей разных округов страны старше 18 лет.

О готовности получать «серый» и даже «черный» доход заявили 39 процентов респондентов. При этом за такой вариант заработка выступило больше мужчин, чем женщин (49 процентов против 29 процентов). Чаще всего работать в нарушающих законодательство компаниях соглашаются люди в возрасте от 35 до 44 лет, а также те, чей ежемесячный доход не превышает 50 тысяч рублей.

Против зарплаты «в конверте» выступили 37 процентов отпрошенных. Еще 24 процента респондентов затруднились с ответом.

Результаты ранее проведенного исследования показали, что россияне стали реже задумываться о переезде в другую страну. Выяснилось, что чаще остаться на родине решают женщины.