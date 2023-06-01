Москвичи высказались о подработке школьников во «Вкусно — и точка»

Жители Москвы неоднозначно оценили новость о том, что с четверга, 1 июня, на работу в рестораны «Вкусно — и точка» начнут брать школьников с 15 лет и мигрантов. Спор разгорелся в комментариях под публикацией в Telegram-канале «Новости Москвы». Многие положительно отреагировали на эту информацию, однако нашлись и те, кто инициативы не оценил.

«Ну а что, неплохая подработка для подростков», «Трудовая дисциплина с 15 лет, почему бы и нет? Тем более оплачивать будут работу», «Мне кажется это вполне нормально. Пусть лучше работают, чем по дворам шатаются», — прокомментировали одни.

«Больше косяков! Меньше соуса! Дольше очереди!», «Куда мир катится… Не проводить бесплатные развития школьников, а жарить бургеры и картошку», «Самая вшивая работа. Уж лучше на доставке или в такси работать», — написали другие.

По информации Mash, компания якобы снизила возрастной порог устройства на работу до 15 лет, кроме того, в штат вновь ждут граждан стран ЕАЭС. Позже в беседе с ТАСС в сети ресторанов быстрого питания рассказали, что действительно усиливают кадровый состав персонала перед летним сезоном. Однако, по данным организации, уже сейчас около 15 процентов из 60 тысяч сотрудников сети — несовершеннолетние.

Ранее москвичи оценили аналог легендарного бургера во «Вкусно — и точка». Один из пользователей добавил, что в новом блюде даже удалось воссоздать фирменный секретный соус.