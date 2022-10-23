Люди
13:25, 23 октября 2022
1 мин.

Раскрыты подробности издевательств матери и тети над девочкой в Подмосковье

Раскрыты подробности издевательств матери и тети над девочкой в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Осторожно! Дети»

Подробности издевательств над девочкой со стороны матери и тети раскрыла подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. В своем Telegram-канале она сообщила, что ребенок проживал дома с родительницей и отчимом и не посещал детский сад.

Всего в семье воспитываются трое детей. Отчим девочки сообщил, что установил камеру в комнате, опасаясь за жизнь и здоровье их общего с женой сына. Видеокамера зафиксировала момент избиения девочки матерью и тетей. Женщины наносили удары по лицу и телу дошкольницы.

Сейчас ребенок находится под предварительной опекой у прабабушки. Мать на данный момент не навещала девочку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 156 статье УК России («Жестокое обращение с детьми»). Назначен опрос ребенка в следственном комитете с участием психолога, сообщила омбудсмен.

Ранее стало известно, что уголовное дело об истязании ребенка возбуждено в Подмосковье из-за ролика, распространившегося в сети. На опубликованные кадры попало жестокое избиение девочки. В пояснении к видео говорится, что родственницы систематически издевались над ней.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.