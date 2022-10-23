Раскрыты подробности издевательств матери и тети над девочкой в Подмосковье

Подробности издевательств над девочкой со стороны матери и тети раскрыла подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. В своем Telegram-канале она сообщила, что ребенок проживал дома с родительницей и отчимом и не посещал детский сад.

Всего в семье воспитываются трое детей. Отчим девочки сообщил, что установил камеру в комнате, опасаясь за жизнь и здоровье их общего с женой сына. Видеокамера зафиксировала момент избиения девочки матерью и тетей. Женщины наносили удары по лицу и телу дошкольницы.

Сейчас ребенок находится под предварительной опекой у прабабушки. Мать на данный момент не навещала девочку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 156 статье УК России («Жестокое обращение с детьми»). Назначен опрос ребенка в следственном комитете с участием психолога, сообщила омбудсмен.

Ранее стало известно, что уголовное дело об истязании ребенка возбуждено в Подмосковье из-за ролика, распространившегося в сети. На опубликованные кадры попало жестокое избиение девочки. В пояснении к видео говорится, что родственницы систематически издевались над ней.