Жена Диброва раскрыла подробности о ДТП с его участием

Подробности о ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его жена, модель и блогер Полина Диброва.

«Вся машина "в хлам". Но хорошо, что так. Если бы Дима повернул хотя бы на секунду раньше, микроавтобус влетел бы ровно в его дверь. И никто не знает, что было бы тогда», — рассказала она.

Диброва уточнила, что перед тем, как сесть за руль, ее супруг сильно повздорил с водителем, последний в итоге объявил о своем увольнении. «В тот день Дима собирался на очень важную встречу с (директором "Первого канала") Константином Эрнстом. В итоге ехал прям на нервяке», — написала она.

Ранее было опубликовано видео момента ДТП с участием Диброва в Москве.