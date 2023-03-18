Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, находящегося в московской больнице, стали известны MK.RU. По данным источника в медучреждении, спортсмен похудел на 50 килограммов, так как практически ничего не ест.

Как сообщает собеседник издания, операция по ампутации конечностей у олимпийского чемпиона была серьезнее, чем заявлялось ранее. Стало известно, что сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Кроме того, ампутировали всю кисть руки, а вторая его рука сейчас чернеет, но врачи пока стараются обойтись без ампутации.

Также у фигуриста сохраняется полиорганная недостаточность, все его органы истощены и сами не могут работать. Он очень ослаб за время пребывания в больнице, сообщают СМИ.

Ранее 17 марта сообщалось, что Роману Костомарову стало лучше. Олимпийскому чемпиону удалили трахеостому.