Стали известны подробности о состоянии Костомарова

Новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова стали известны Telegram-каналу «112». Сообщается, что спортсмену становится лучше и сейчас он находится в сознании.

По данным источника, олимпийскому чемпиону удалили трахеостому (дыхательную трубку из отверстия в шее — примечание «Мосленты»), поменяли схему лечения и отложили операцию по ампутации руки в надежде на восстановление ее кровоснабжения. Медики проверяют показатели крови каждые шесть часов, пишет «112».

Ранее 14 марта врачи заявляли о вероятности новой ампутации у Костомарова. Однако сообщалось, что он может не пережить хирургического вмешательства.