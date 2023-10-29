Раскрыты подробности о дорогостоящем проживании актрисы Орнеллы Мути в Москве
KP.RU: актриса Мути будет жить в отеле «Лотте Плаза» за 288 тысяч в сутки.
Подробности пребывания звезды фильма «Укрощение строптивого», известной итальянской актрисы Орнеллы Мути в Москве раскрывает KP.RU. Стало известно, что знаменитая иностранка приезжает в столицу, чтобы сыграть главную роль в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения», премьера которой пройдет 27 ноября на сцене Московского Дворца Молодежи и 28 ноября на сцене Театра на Таганке.
Журналисты узнали, что артистка будет проживать в номере «Люкс Гранд» пятизведочного отеля «Лотте Плаза». Его стоимость в сутки составляет 288 тысяч рублей. Передвигаться по городу она будет с личным водителем на автомобиле Mercedes представительского класса. В город звезда прилетит за несколько дней до премьеры, чтобы принять участие в контрольных репетициях.
Мути сыграет в спектакле на итальянском языке. Субтитры на русском языке будут предусмотрены.
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