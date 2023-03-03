Популярная актриса поделилась подробностями жизни с итальянским мужем

Подробностями жизни с иностранным мужем поделилась с «Мослентой» популярная актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив. В 2021 году ее законным супругом стал итальянец Стефано Маджи.

«Если говорить о каких-то различиях между мной и Стефано в плане менталитета, то они, безусловно, есть. При этом мой муж очень ценит личное пространство, дает его мне, не пытается все контролировать или самоутверждаться за счет меня», — заявила Федункив. Актриса отметила, что ее супруг очень любит русскую национальную кухню, с уважениям относится к русским традициям, отлично говорит и даже шутит на русском языке.

«Не знаю, в том ли дело, что мой супруг итальянец или нет, но Стефано — первый мужчина, рядом с которым я почувствовала себя настоящей женщиной. Если раньше приходилось постоянно доказывать всем и самой себе, что я сильная, то теперь, наконец, могу позволить себе быть хрупкой, ранимой, слабой», — призналась собеседница «Мосленты».

Она подчеркнула, что Маджи заботится о ней, оберегает ее, не пытается что-то исправить и любит ее такой, какая она есть.

Ранее отношение к откровенным съемкам раскрыла звезда «Реальных пацанов», актриса Зоя Бербер. «У меня нет никаких табу в кино», — заявила она.