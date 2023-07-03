Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Николая Ефремова

Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированного в Москве после падения с третьего этажа актера Николая Ефремова стали известны Mash. Издание сообщает, что сына актера Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ.

Его состояние улучшилось, но артист все еще находится в отделении реанимации. Сейчас Ефремову-младшему снизили дозу препаратов, используемых для защиты от анафилактического шока.

Ранее сообщалось, что актера ввели в искусственную кому после экстренной операции. Ефремов получил серьезные травмы при падении из окна своей квартиры на третьем этаже 30 июня. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.