Фигурист Костомаров начал приходить в себя и двигаться

После медикаментозной комы начал приходить в себя госпитализированный в Москве Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Об этом в субботу, 4 марта, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — уточнил собеседник издания.

Ранее 4 марта сообщалось, что Костомаров начал беспокойно вскакивать с кровати. Он находился в сниженном уровне сознания без массивной седации.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.

Позднее находящийся в реанимации Костомаров перенес повторный инсульт. Фигуристу диагностировали вторичный менингит. Кроме того, в СМИ появилась информация, что ему ампутировали правую кисть.