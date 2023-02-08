Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе

Подробности о тяжелом состоянии журналиста и телеведущего Николая Сванидзе, госпитализированного в Москве, раскрыл «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию, хроническую ишемию головного мозга, гипертоническую болезнь», — рассказал собеседник издания.

По его словам, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Кроме того, врачи вывели Сванидзе из состояния медикаментозной комы, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О госпитализации телеведущего стало известно в понедельник, 6 февраля. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии.