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12:52, 08 февраля 2023
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Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подробности о тяжелом состоянии журналиста и телеведущего Николая Сванидзе, госпитализированного в Москве, раскрыл «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию, хроническую ишемию головного мозга, гипертоническую болезнь», — рассказал собеседник издания.

По его словам, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Кроме того, врачи вывели Сванидзе из состояния медикаментозной комы, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О госпитализации телеведущего стало известно в понедельник, 6 февраля. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии.

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