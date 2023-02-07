Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Подробности о тяжелом состоянии журналиста и телеведущего Николая Сванидзе, госпитализированного в Москве, раскрыл РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких — ред.)», — цитирует его агентство. По словам Гусева, состояние тяжелое.

О госпитализации Сванидзе стало известно в понедельник, 6 февраля. По данным СМИ, он попал в больницу с воспалением легких.

Ранее в Москве госпитализировали актера Бориса Щербакова. Позднее стало известно о средней тяжести его состояния.