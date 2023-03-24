Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Новые подробности о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова, находящегося в одной из московских больниц, стали известны Telegram-каналу «112» в пятницу, 24 марта. По имеющимся данным, спортсмен перенес очередную операцию, во время которой ему полностью ампутировали пальцы на левой руке.

Сообщается, что врачи смогли удалить все пораженные некрозом ткани, однако состояние Костомарова все равно вызывает у медиков опасения. Стало известно, что у олимпийского чемпиона диагностировали проблемы с печенью, которые появились на фоне применения большого количества сильнодействующих лекарств.

Ранее 24 марта сообщалось, что у фигуриста не работают в полном объеме легкие, в сосуды плохо поступает кислород.