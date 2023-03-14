Появились подробности о состоянии Романа Костомарова

Врачи заявили о вероятности новой ампутации у фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, однако он может не пережить операции. Подробности состояния спортсмена появились у источника IZ.RU.

Источник издания заявил, что сейчас спортсмен слишком ослаблен для очередной операции. Костомаров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не может дышать самостоятельно, не может сам поднимать руки и шевелиться. Он лежит на противопролежневом матрасе, санитары каждые два часа меняют положение тела фигуриста. При этом его организм пока способен сам бороться с сепсисом.

При этом стало известно, что показатели здоровья олимпийского чемпиона начали улучшаться. Однако у СМИ имеется и другая информация о том, что Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии и его готовят к ампутации конечностей.