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11:06, 14 марта 2023
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Появились подробности о состоянии Романа Костомарова

IZ.RU: Врачи заявили о вероятности новой ампутации у фигуриста Романа Костомарова.

Появились подробности о состоянии Романа Костомарова
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Врачи заявили о вероятности новой ампутации у фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, однако он может не пережить операции. Подробности состояния спортсмена появились у источника IZ.RU.

Источник издания заявил, что сейчас спортсмен слишком ослаблен для очередной операции. Костомаров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не может дышать самостоятельно, не может сам поднимать руки и шевелиться. Он лежит на противопролежневом матрасе, санитары каждые два часа меняют положение тела фигуриста. При этом его организм пока способен сам бороться с сепсисом.

При этом стало известно, что показатели здоровья олимпийского чемпиона начали улучшаться. Однако у СМИ имеется и другая информация о том, что Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии и его готовят к ампутации конечностей.

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