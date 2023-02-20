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15:43, 20 февраля 2023
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Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новые подробности о самочувствии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова появились в распоряжении РИА Новости. Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что у спортсмена крайне тяжелое состояние из-за поражения части мозга.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — цитирует источник агентство.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Костомарова госпитализировали на пятые сутки болезни с высокой температурой и стремительно ухудшающимся состоянием. У спортсмена диагностировали тотальное поражение легких, в связи с чем его подключили к ИВЛ и ЭКМО.

Клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. Единственным вариантом спасти его жизнь оказались хирургические коррекции, решение о проведении которых принимались совместно с самим Костомаровым и его семьей.

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