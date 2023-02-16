Главврач «Коммунарки» Проценко поделился подробностями о состоянии Костомарова

Подробностями о состоянии здоровья госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова поделился в интервью «АиФ» главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что в последние двое суток состояние спортсмена улучшается и он уже начал дышать самостоятельно, но сейчас делать какие-то прогнозы еще рано.

«У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс», — сказал он.

Проценко рассказал, что Костомаров был госпитализирован на пятые сутки болезни с высокой температурой и стремительно ухудшающимся состоянием. У Олимпийского чемпиона диагностировали тотальное поражение легких, вызванное вирусно-бактериальной инфекцией. Тогда врачи приняли решение подключить его к аппарату ИВЛ и ЭКМО, после чего направили в «Коммунарку».

Главврач больницы подчеркнул, что при поступлении к ним клинико-лабораторные показатели Костомарова говорили о минимальном шансе на выживание. Единственным вариантом спасти жизнь спортсмена оказались хирургические коррекции, решение о проведении которых принимались совместно с фигуристом и его семьей.

Ранее в СМИ распространилась информация, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе кисти рук, однако позже стало известно, что врачи ампутировали фигуристу только пальцы на обеих руках, а не кисти полностью.