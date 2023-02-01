Раскрыты подробности о состоянии здоровья Бориса Щербакова

Подробности о состоянии здоровья актера Бориса Щербакова, госпитализированного в Москве, раскрыл в беседе с «Газетой.Ru» его сын Василий Щербаков. По его словам, народного артиста направили на обследование в кардиологическое отделение.

«Утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача. Скорая взяла тесты на грипп и COVID-19 — не обнаружено. Скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц», — сообщил Щербаков-младший.

Он подтвердил, что спектакль, который должен был пройти сегодня в Санкт-Петербурге с участием Бориса Щербакова отменен, а завтрашний спектакль в Москве с его участием заменен на спектакль с Марией Ароновой «С чистого листа».

Ранее стало известно, что актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве.