Раскрыты подробности отношений Фаины Раневской с коллегами

Подробности отношений народной артистки СССР Фаины Раневской с коллегами раскрыла «Мослента». Материал подготовлен к выходу сериала о жизни актрисы «Раневская» на одной из отечественных онлайн-платформ.

По словам журналиста и историка Валерия Бурта, артистка отличалась несговорчивым характером. «Гримерши и костюмерши ее боялись. Коллеги опасливо косились. С режиссерами она без конца воевала: с Пырьевым спорила, с Завадским ругалась, с Юрским препиралась», — рассказал он. Бурт подчеркнул, что Раневская не любила диктата по отношению к себе.

Несмотря на эти особенности, актриса играла в пяти московских театрах, а также участвовала в постановках в Симферополе, Баку, Архангельске, Смоленске и Сталинграде. «Раневская входила в образ долго, мучительно. При этом часто выходила из себя, зажигая одну папиросу за другой», — добавил историк.

Ранее Бурт раскрыл подробности о характере знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая. По его словам, создатель популярных комедий был задумчивым и непростым человеком.