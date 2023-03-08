Люди
09:57, 08 марта 2023
1 мин.

Раскрыты подробности отравления мухоморами депутата в Москве

BAZA: Красноярский депутат Терехов раскрыл причину своего отравления мухоморами в Москве.

Раскрыты подробности отравления мухоморами депутата в Москве
Кадр: видео Telegram-канал BAZA

Подробности своего отравления раскрыл Красноярский депутат Денис Терехов. Его слова приводит Telegram-канал BAZA. По его словам, он почувствовал себя плохо из-за биодобавки с добавлением мухоморов.

«Да, действительно у меня констатировали отравление мухоморами. Но есть нюанс. Биодобавку я совершенно официально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов. Да, там действительно в составе есть мухоморы», — рассказа Терехов.

По его словам, добавку он приобрел для восстановления режима сна, так как из-за частых перелетов режим у него сбился.

Ранее сообщалось, что Дениса Терехова доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.