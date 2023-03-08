Раскрыты подробности отравления мухоморами депутата в Москве

Подробности своего отравления раскрыл Красноярский депутат Денис Терехов. Его слова приводит Telegram-канал BAZA. По его словам, он почувствовал себя плохо из-за биодобавки с добавлением мухоморов.

«Да, действительно у меня констатировали отравление мухоморами. Но есть нюанс. Биодобавку я совершенно официально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов. Да, там действительно в составе есть мухоморы», — рассказа Терехов.