09:57, 08 марта 2023
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Раскрыты подробности отравления мухоморами депутата в Москве
BAZA: Красноярский депутат Терехов раскрыл причину своего отравления мухоморами в Москве.
Кадр: видео Telegram-канал BAZA
Подробности своего отравления раскрыл Красноярский депутат Денис Терехов. Его слова приводит Telegram-канал BAZA. По его словам, он почувствовал себя плохо из-за биодобавки с добавлением мухоморов.
«Да, действительно у меня констатировали отравление мухоморами. Но есть нюанс. Биодобавку я совершенно официально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов. Да, там действительно в составе есть мухоморы», — рассказа Терехов.
По его словам, добавку он приобрел для восстановления режима сна, так как из-за частых перелетов режим у него сбился.
Ранее сообщалось, что Дениса Терехова доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.