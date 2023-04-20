Раскрыты подробности похищения матери помощницы сенатора Совета Федерации

Подробности похищения матери помощницы сенатора Совета Федерации Елены Силкиной были раскрыты в Telegram-канале Baza. Последний раз 76-летнюю женщину видели на вокзале в Москве.

Как сообщает источник, Елене Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко, позвонили с незнакомого номера и заявили, что ее мать похищена. За ее освобождение злоумышленники потребовали выкуп в два миллиона рублей.

Неизвестный рассказал, что знает о месте работы и накоплениях Силкиной. После этого женщина попыталась позвонить матери, однако абонент оказался недоступен, дома пенсионерки тоже не было. Тогда к поиску женщины подключились правоохранительные органы.

Следователи восстановили хронологию событий и выяснили, что последний раз помощница сенатора виделась с матерью 16 апреля. По ее словам, женщина ни о каких угрозах в свой адрес не сообщала.

Через два дня пенсионерка поехала на Ленинградский вокзал, однако билетов не покупала. Стражи правопорядка предполагают, что преступники специально выманили ее туда, чтобы похитить, так как дальше о ее местонахождении ничего не известно.

При этом Telegram-канал «112» сообщает, что пенсионерку не похищали. Предположительно злоумышленники координируют ее передвижения на подмосковных электричках по телефону.

Поиски пропавшей продолжаются. Возбуждено два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы и о вымогательстве.

Ранее пропавшую в подмосковной Балашихе трехлетнюю девочку нашли мертвой.