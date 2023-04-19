Пропавшую в Подмосковье трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в подмосковной Балашихе трехлетнюю девочку нашли мертвой, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, ее тело обнаружили на козырьке подъезда жилого дома.

По предварительной версии, мать ребенка выбросила дочь из окна. Затем женщина покончила с собой.

«Обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда с травмами, характерными при падении с высоты», — сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее стало известно о пропаже девочки в Балашихе. Ее мать перед этим нашли мертвой на козырьке многоэтажки. На записях камер видеонаблюдения зафиксировали, что погибшая накануне заходила с ребенком в подъезд, на улицу девочка не выходила.