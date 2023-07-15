Понасенков раскрыл подробности смертельной потасовки с участием своего друга

Подробности смертельной потасовки с участием своего друга, юриста Рамиса Зарипова раскрыл историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) . Свою версию произошедшего он изложил в интервью Telegram-каналу SHOT.

По словам Понасенкова, Зарипов невиновен в смерти 55-летнего москвича Олега Диброва. «Дибров напал в состоянии крайнего алкогольного опьянения на меня и Зарипова. Преследовал, угрожал убить, размахивал айпадом, не давал сделать ни одного шага», — заявил историк.

Понасенков сообщил, что Дибров замахнулся на его друга, пригрозив убийством. По его словам, Зарипов рефлекторно выставил руки вперед, из-за чего Дибров упал. «Поскольку он был в стельку пьян, он не удержался, и, видимо, шарахнулся дальше», — отметил историк.

О смерти Диброва после потасовки с Зариповым стало известно в начале июля. Дибров не приходил в сознание после того, как юрист толкнул его и тот при падении ударился головой. Мужчина скончался спустя месяц, проведенный в коме. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В момент конфликта Понасенков находился рядом с Зариповым, но в драке не участвовал. Он неоднократно заявлял, что Дибров был пьян, увязался за ним и его другом с оскорблениями.